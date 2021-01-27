Заболеваемость коронавирусом в ЕАО на 27 января Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По последней информации от пресс-службы правительства Еврейской автономной области, по состоянию на утро 27 января 2021 года в автономии зарегистрировано 4122 человека, у которых подтвердился ковид.

За все время пандемии в ЕАО выздоровели от страшной болезни 3677 человек. К сожалению, есть и летальные исходы - 104 пациента умерло. В две областные больницы госпитализировали 27 человек, 314 пациентов лечатся на дому.

На текущее время в автономии развернуто 318 ковидных коек, из них заняты 37 штук, это 11,6%. Дома на карантине сидят 177 человек. За минувшие сутки в области провели 98 коронавирусных тестов.

Обстановка с заболеванием пневмонией в Еврейской автономии следующая: на лечении в больницах зарегистрировано 204 пациента с данным диагнозом, 16 из них - это дети. В стационаре лежат 90 человек, из них восемь детей, один ребенок еще не достиг годовалого возраста.

На аппарате искусственного вентилирования легких на данный момент нет ни одного пациента.