В школах и садах Хабаровска детей садят на карантин по ОРВИ Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске четыре школьных класса закрыты на карантин по ОРВИ. Среди педагогов заболевших нет. Общее количество детей, сидящих дома - 119, из них острая респираторная вирусная инфекция у 51 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

То есть, помимо коронавируса, в городе началась небольшая вспышка ОРВИ. Последний раз пик отмечался в сентябре 2020 года. Тогда на карантин закрыли 145 классов.

По словам Андрея Русинова, главного специалиста городского профильного управления, на данный момент ситуация в городе стабильная, дети укрепили иммунитет за праздники. Учителя также поправили здоровье и вернулись в строй.

В дошкольных учреждениях на карантин по ОРВИ закрыты восемь групп в шести садиках. Как отметил Андрей Русинов, ситуацию с заболеваемостью как в школьных, так и дошкольных учреждениях города контролирует городское управление образования. Кроме наблюдения за вспышками по ОРВИ, в школах и садах смотрят за соблюдением противоэпидемических мероприятий, касающихся коронавируса.

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