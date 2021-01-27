Назначена дата референдума по строительству газохимического парка в Хабаровском крае Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

В Хабаровском крае планировалось построить завод по производству метанола, соответствующее соглашение было подписано на Восточном экономическом форуме в 2019 году, однако жители Аяно-Майского района высказались против этого проекта, аргументируя свой протест тем, что приезжие иностранцы попросту захватят всю территорию местных жителей, а завод нанесет непоправимый вред экологии.

В связи с этим депутаты Аяно-Майского района Хабаровского края инициировали проведение местного референдума.

Так, по решению депутатов, дата проведения референдума назначена на 21 марта 2021 года. Главный вопрос, который зададут людям на голосовании, прозвучит так: «Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта «Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструктуры?». Об этом сообщила избирательная комиссия Хабаровского края.

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