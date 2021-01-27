ОРВИ и внебольничная пневмония пришли в Хабаровск Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По информации пресс-службы администрации города Хабаровска, в краевой столице участились случаи заболевания ОРВИ и внебольничной пневмонией. Случаев заболеваний гриппом пока не зарегистрировано.

За прошлую неделю в Хабаровске за помощью к медикам обратились 5486 жителей с жалобами на симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Среди них 2662 ребенка младше 14 лет и 2824 подростка. В больницу положили 14 человек, среди них восемь взрослых.

Увеличились случаи обращения за помощью от людей с симптомами внебольничной пневмонии. За неделю эту болезнь диагностировали у 1198 человек. В стационар положили 644 жителей.

- Я призываю всех руководителей предприятий и организаций усилить со своими сотрудниками разъяснительную работу о необходимости соблюдения противоэпидемических мер, - пометила Елена Лагошина, заместитель мэра города по социальным вопросам.

Профильные управления города продолжат проверять соблюдение масочного режима в магазинах, автобусах и общепите. Если будет необходимо, к рейдам привлекут и полицию.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.