В театр кукол Хабаровского края назначен новый руководитель

В краевом кукольном театре новое назначение, теперь его возглавит Екатерина Дубовая. Новый руководитель приступила к обязанностям уже с 26 января, до назначения она была начальником отдела искусств и народного творчества в министерстве культуры Хабаровского края.

Екатерина в отрасли культуры работает уже очень давно, с 1993 года, с работой подопечного теперь театра хорошо знакома, и продолжит развивать его творческий потенциал.

Екатерину коллективу лично представил Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края. В этот же день, в театре, он поздравил артиста-кукловода Олега Грицаева с 20-летием творческой деятельности.

Екатерина Дубовая поприветствовала новый для себя коллектив, и уже наметила планы гастролей. Так, в скором времени состоится выезд спектакля «Станция Тевли» на Международный фестиваль КУКАРТ.

– В этом году много важных проектов, работа над которыми продолжится. Кроме того, мы краевой театр и нам важно выезжать в районы Хабаровского края, – отметила Екатерина Дубовая.

Работа кукольного театра продолжается теперь под новым руководством, впереди театр ждет много новых проектов и спектаклей.

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