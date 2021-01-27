Отпечатки пальцев предлагают оставить в полиции Комсомольска-на-Амуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники УМВД России по Комсомольску-на-Амуре предлагают жителям оставить отпечатки своих пальцев в базе управления. Эта услуга носит добровольный характер, оперативники отмечают, что «пальчики» могут помочь в некоторых ситуациях, например, опознания личности человека, погибшего в пожаре, или потерявшего память.

В такой добровольной дактилоскопии сотрудники полиции видят большой плюс - если человек потерял документы, по информации из базы ему их восстановят. Особенно это будет актуально, если человек потерял паспорт в чужом городе. Кроме того, по информации в базе документ восстановят гораздо быстрее, чем в обычных рядовых случаях, ведь вся информация о человеке уже будет известна.

Сотрудники полиции уверяют жителей, что информация будет носить абсолютно конфиденциальный характер, никто, кроме ограниченного круга сотрудников, не будет иметь к ней доступ.

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