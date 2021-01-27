В «Уголках здоровья» в Хабаровске начинается вакцинация от коронавируса Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Хабаровском крае в разгаре кампания по массовой вакцинации населения. В краевой столице работает 11 пунктов вакцинации, с 28 января начнут ставить прививки и в «Уголках здоровья».

Такие уголки работают в торговом центре «Броско Молл» на Пионерской, 2В, здесь прививку можно поставить каждый день, кроме понедельника, с 11 утра до семи вечера, заранее записываться не нужно, достаточно прийти с паспортом и, при наличии, полисом ОМС. Также вакцинация проходит в офисе Сбербанка на Пушкина, 54, 28 и 29 января - с девяти утра до трех часов дня, а 30 января с девяти утра до двух часов дня. Здесь желательно предварительно записаться по телефону 75-75-60. С собой нужно взять паспорт и, при наличии, полис ОМС. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Помимо прививки от коронавируса, в уголках можно пройти скрининг-обследование состояния здоровья. Проверить уровень сахара в крови, измерить давление, определить степень насыщения крови кислородом и проконсультироваться со специалистом по результату.

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