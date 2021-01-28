Ремонт дорог в рамках нацпроекта продолжается в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается строительство дорог в рамках национального проекта. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, регион вошел в топ-30 самых результативных регионов по реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за прошлый год. Добиться высоких результатов помогло грамотное взаимодействие властей и подрядчиков.

Роман Мирошин, министр транспорта и дорожного хозяйства края, рассказал, что эффективное освоение средств может поспособствовать дополнительному финансированию. В 2021 году планируется отремонтировать 125 километров дорог края, на эту цель будет выделено порядка двух миллиардов рублей.

Напомним, за прошлый год в крае был перевыполнен план на 33%, а в нынешнем году власти и подрядчики намерены достичь того же результата. По поручению Михаила Дегтярева, врио губернатора Хабаровского края, особое внимание должно быть уделено дорогам направления «город Советская Гавань - рабочий поселок Ванино» и «Подъезд к поселку Монгохто». К слову, работы там начались уже в прошлом году. Дорогу из Совгавани в Ванино для ремонта выбирали народным голосованием на портале «Голос27».

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