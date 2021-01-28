Заболеваемость коронавирусом в ЕАО на 28 января: сокращение коечного фонда Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Еврейской автономии наблюдается снижение числа больных коронавирусом. В связи с этим в области решено сократить количество коек, предназначенных для пациентов с этим недугом. На текущий момент в Биробиджане в госпитале лежит 20 человек, а в Облучье 17. Облученская районная больница будет переведена на свой основной профиль работы, койки расформируют.

На строгом контроле правительство области держит вопрос массовой вакцинации населения. На данный момент прививку поставили порядка 800 человек. Что касается последних данных по заболеваемости, в ЕАО на день 28 января зафиксировано 4139 случаев заболевания. Справились с инфекцией 3701 житель области, а умерло 104 пациента.

В больницы области положили 28 человек, еще 306 лечатся дома. На карантине 177 человек. За сутки в области проведено 223 теста на коронавирус. Об этом сообщает правительство области.

Помимо коронавируса в области есть заболевшие пневмонией. В больницах на лечении находится 170 пациентов с этим диагнозом. 17 из них - дети.

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