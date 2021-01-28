Россельхозбанк назвал «Сельскую ипотеку» самой популярной в 2020 году

По итогам 2020 года АО «Россельхозбанк» выдал более 74 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму свыше 175 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее. 45% выдач – более 79 млрд рублей – пришлось на сельскую ипотеку, которая стартовала весной прошлого года в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ключевым оператором сельской ипотеки стал Россельхозбанк.

В Топе-5 ипотечных программ от Россельхозбанка «Сельская ипотека», «Ипотека с господдержкой», «Ипотечное жилищное кредитование», «Рефинансирование ипотеки» и другие ипотечные программы на сумму 10,8 миллиардов рублей.

Лидером по ипотечному кредитованию, по данным Россельхозбанка, стал Центральный федеральный округ, на который приходится 35,7% от общего объема выдач. За ним следуют Приволжский (21,4%) и Северо-Западный (13,1%) федеральные округа.

В 2020 году самой популярной стала сельская ипотека. По ней выдана 41 тысяча кредитов на общую сумму 79,4 миллиарда рублей

- Сельская ипотека произвела настоящий фурор на рынке. Ее запуск оказался очень своевременным. В пандемию люди оценили все плюсы жизни на природе и задумались о переезде за город. Этому способствуют и ставки по сельской ипотеке - самые низкие на рынке. Мы уже получили почти 195 тыс. заявок на 414,3 млрд рублей. Таким образом сельская ипотека становится реальным инструментом улучшения жилищных условий, который доступен миллионам российских семей, - отметил Борис Листов, председатель правления Россельхозбанка. - Сельская ипотека выполняет одну из основных задач государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» - привлекает людей в сельскую местность, - добавил спикер.

Второй по популярности ипотечной программой банка в 2020 году стала «Ипотека с господдержкой». Клиенты банка оформили свыше 8,4 тыс. таких кредитов на общую сумму более 33 млрд рублей.

По стандартной ипотечной программе банка «Ипотечное жилищное кредитование» (ставки от 7,5%), включая специальные условия кредитования для молодых семей и при использовании материнского (семейного) капитала, в 2020 году было оформлено 12,4 тыс. кредитов на общую сумму 32,7 млрд рублей (средний размер кредита составил 2,6 млн рублей).

На фоне появления льготных ипотечных кредитов существенно увеличился и объем рефинансирования. В 2020 году почти 9 тыс. человек обратились за снижением финансовой нагрузки. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2019 года. Общая сумма таких рефинансированных кредитов превысила 19,1 млрд рублей. Популярным рефинансирование было в Московском, Санкт-Петербургском и Хабаровском филиалах банка.