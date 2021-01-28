Еще четыре ледовые переправы заработали в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в районе имени Лазо открыли новые ледовые переправы. Четыре дороги проинспектировали специалисты и разрешили эксплуатировать.

Дороги, оборудованные собственниками для большегрузного транспорта, безопасны и готовы переправлять машины. Три переправы находятся в Мухенском участковом лесничестве, проходят через реку Пунчи. Здесь лед выдерживает до 30 тонн веса. Четвертая дорога пересекает реку Кафэн Бичевского участкового лесничества. Она выдерживает до 40 тонн веса и ее протяженность 60 метров. На всех четырех участках лед достаточно толстый - от 90 до 95 сантиметров.

- Сопряжение с берегом везде находится в удовлетворительном состоянии: без поворотов и уклонов, полностью проходимое. Ледовое покрытие монолитное, без трещин, провисов, - рассказал Андрей Лебедев, старший государственный инспектор по Бикинскому, Вяземскому районам и району имен Лазо Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Так, на день 28 января в регионе эксплуатируется 30 ледовых переправ через реки.

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