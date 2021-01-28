«Ростелеком» установил тепловизионное оборудование в техникумах и колледжах Хабаровского края

«Ростелеком» установил тепловизионное оборудование в пяти средних специальных учебных заведениях Хабаровска, Николаевска-на-Амуре и поселка Солнечный. Оборудование автоматически бесконтактно измеряет температуру тела посетителей, что помогает избежать столпотворений на входе в учреждения и соблюдать социальную дистанцию.

Устройства измеряют температуру у нескольких десятков человек в минуту. Если температура выше нормы - срабатывает световое и звуковое оповещение.

По словам Елены Вологжиной, директора КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д. Л. Калараша», тепловизор значительно упростил работу по утрам - измерения проводятся без участия человека, с высокой точностью и достаточно быстро.

«Ростелеком» предлагает организациям ручные и терминальные тепловизоры, а также стационарные комплексы с тепловизионными камерами видеонаблюдения. Последние подойдут для предприятий и общественных мест с высоким трафиком посетителей.

Главное преимущество стационарных комплексов с тепловизионными камерами видеонаблюдения - это быстрота (до 400 человек в минуту) и высокая точность (до 0,3 градуса Цельсия) измерений. Можно измерять температуру тела у людей, находящихся на расстоянии до 2,5 метра от камеры видеонаблюдения, и выбирать зону, в которой проводится контроль. При подключении функции распознавания лиц возможна интеграция с системой контроля доступа на предприятие. Это позволит пропускать на территорию только работников с нормальной температурой тела.

- В условиях пандемии тепловизоры - эффективный инструмент для соблюдения мер безопасности в местах с большим количеством посетителей. Оборудование помогает также распознавать наличие маски на лице, - комментирует Ольга Фомичева, директор по работе с корпоративным и государственными сегментами Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».