Патриотическая акция на «Уралах» прошла в Хабаровском крае

Патриотический акция на «Уралах» прошла в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В день памяти блокадников Ленинграда в Хабаровском крае традиционно проходит множество мероприятий, посвященных памятным событиям. Так, в регионе прошла патриотическая акция почтения под названием «Дорога жизни». Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, это мероприятие собрало вместе активистов края, которые проехали на машинах «Урал» от самого села Таежного и до центра региона. Однако это не просто поездка, а настоящий патриотический поход. Участники заезжали в попутные поселки и там рассказывали детям о подвиге ленинградцев и о тех страшных, но памятных событиях.

Во время патриотического похода участники заехали в шесть поселков, в них ребята собрали цветы для большого букета и затем, в краевой столице, возложили его на мемориал Вечного огня. Акция памяти прошла в День воинской славы. Память погибших во время фашистской блокады ленинградцев ребята почтили минутой молчания.

Этот поход был организован Восточным военным округом, отделением Юнармии и администрацией Хабаровского района. Цель похода - сохранить и запечатлеть память о героях, рассказать о тех событиях молодому поколению.

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