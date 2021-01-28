В Хабаровске на улице Свердлова построят новую школу Фото: Администрация Хабаровска

По плану новая школа сможет вместить 1100 учащихся. Школу построят для того, чтобы разгрузить близлежащие учебные заведения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В районах улиц Большая, Выборгская, Карла Маркса и Краснодарская быстро отстраиваются новые жилые кварталы, соответственно, детей будет на порядок больше, всем нужно учиться, поэтому новая школа там необходима. Проект сейчас находится на контроле у мэрии города. Земля уже найдена, осталось решить вопрос объединения краевого и муниципального участков.

- Администрация Хабаровска ведет переговоры с правительством Хабаровского края по вопросу размещения здесь общеобразовательного объекта муниципального или регионального уровня, - сказала Елена Телешова, заместитель директора городского департамента архитектуры, строительства и землепользования.

Новое учебное заведение будет по типу таким же, как планируется и в микрорайоне «Строитель» - большое, с хорошим оснащением для спортивных и творческих занятий.

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