Школу в селе Мичуринское Хабаровского края достроят в 2021 году

Школу в селе Мичуринское достроят в 2021 году

Специалисты министерства строительства Хабаровского края посетили строящийся объект в селе Мичуриское. Здесь идет процесс возведения новой школы, в рамках нацпроекта «Комплексное развитие сельских территорий».

Новая школа в селе решит проблему со второй сменой. На данный момент, по информации краевого минстроя, школа готова на треть. Закончат возведение уже в этом году. Кроме школы на прилегающей территории будет организовано спортивное футбольное поле, волейбольная площадка, место для занятий гимнастикой и теннисом.

Проверили специалисты минстроя и ход работ по строительству нового детского сада в селе Мирное. Этот объект возводится в рамках нацпроекта «Демография». Как отметили специалисты, садик строится быстрее, чем планировалось, а значит и сдадут его раньше срока. Таким образом в селе Мирное решится проблема нехватки мест для малышей.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.