Экскаватор с водителем в кабине провалился под лед в Хабаровском крае

Сегодня, 28 января, в восемь утра возле села Мичуринское под лед Амура провалился экскаватор. В кабине машины находился водитель, мужчина спастись не смог и теперь его ищут водолазы ДВРПСО МЧС России. Совместно с сотрудниками инспекторского отделения ГИМС по Хабаровскому району, специалисты обследуют место происшествия.

Как сообщают в ДВРПСО МЧС России, машина съехала на лед из-за своей же тяжести, когда проводила работы по выемке грунта.

Все обстоятельства этого происшествия будут устанавливать следственные органы и транспортная прокуратура.

За нынешнюю зиму уже в четвертый раз спецтехника и большегрузные автомобили проваливаются под лед на водоемах, три происшествия из них случились в местах, где нет оборудованных ледовых переправ. Поэтому спасатели МЧС России призывают население быть особенно осторожными на переправах, не превышать допустимую грузоподъемность и соблюдать правила переезда.

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