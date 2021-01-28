Хабаровская полиция изъяла больше семи килограммов наркотиков в 2020 году Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске в режиме онлайн прошло заседание городской антинаркотической комиссии. На встрече обсудили итоги работы в 2020 году и наметили планы на новый. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

Так, по данным Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте, в Хабаровске в прошлом году было совершено 103 преступления, из них 88 тяжких и особо тяжких.

В числе нарушений закона сбыт наркотиков, всего 63 факта. 27 из 29 раскрытых преступлений считаются совершенными в крупном и особо крупном размерах. За 2020 год у преступников было изъято более 7,2 килограммов наркотических средств.

По информации специалистов, в 2020 году ситуация с наркоманией осталась на уровне 2019 года, хотя в ведомстве прогнозируют тенденцию к снижению количества наркозависимых. Сотрудники полиции работают на оздоровление города от наркомании, в школах проводят тематические собрания, на жилмассивах устраивают соревнования для детей, то есть молодежь массово вовлекают в общественную жизнь города.

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