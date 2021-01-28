Незаконные гаражи уберут из дворов Магадана

Незаконные гаражи уберут со дворов Магадана

В Магадане регулярно проводится очистка дворов от незаконных построек, сараев, самовольно установленных гаражей и контейнеров. Зачистка происходит с целью будущего благоустройства территорий. Как сообщает пресс-служба мэрии Магадана, за прошлый год из дворов убрали 256 незаконных построек. В 2021 году по утвержденному плану в Магадане снесут 430 таких объектов. Зачистка коснется улиц Флотской, Октябрьской, Ямской, Якутской, Берзина, Нагаевской, Приморской, Пролетарской и набережной реки Магаданки.

На совещании по данному вопросу обратили внимание на расходы по утилизации самоволок, так как мусор свозят на полигон, а за это нужно платить. Было предложено продумать возможность полезной утилизации, как это произошло в ситуации со спиленными деревьями, когда был приобретен измельчитель, и помимо экономичной утилизации появился запас опилок. На совещании этот вопрос взяли на контроль и решили продумать его с точки зрения привлечения малого бизнеса.

Сносят в Магадане только те постройки, который установлены незаконно и не имеют соответствующих документов - это гаражи, сараи, контейнеры, киоски, строительные материалы, ограждения и прочее. Такие постройки выявляют инспекторы, или о фактах сообщают местные жители.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.