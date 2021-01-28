В Комсомольске-на-Амуре подали в суд на угонщика машины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре подали в суд на мужчину, который летом 2020 года угнал автомобиль и пьяным катался по городу.

Как сообщили в пресс-службе управления министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю, летом прошлого года сотрудники госавтоинспекции города заметили на дороге странно ведущий себя автомобиль. В рупор-громкоговоритель водителя призвали остановиться, на что автолюбитель не отреагировал. В итоге инспекторы задержали нарушителя, налицо были явные признаки алкогольного угара. Факт алкогольного опьянения подтвердился медицинским освидетельствованием. А машина, как оказалось, нарушителю не принадлежала.

Как выяснилось, мужчина автомобиль угнал со двора, в двери авто торчали ключи, чем и воспользовался злоумышленник. На угонщика было заведено уголовное дело и направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Машину вернули хозяину.

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