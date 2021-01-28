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Хабаровчане сами выберут новые места для благоустройства

Голосование начнется на следующей неделе на сайте городской администрации
Оксана ШЕМЕТОВА
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Хабаровчане сами выберут новые места для благоустройства

Хабаровчане сами выберут новые места для благоустройства

Фото: Борис КОКУРИН

На следующей неделе в Хабаровске начнется голосование по выбору территорий, которые начнут благоустраивать в 2022 году. Перечень объектов, из которых хабаровчане смогут сделать выбор, будет размещен на сайте администрации города в разделе «Опросы». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Голосование пройдет в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы». Такое же голосование проводилось и в 2020 году. Жители краевой столицы выбрали для благоустройства территорию десятой городской больницы в Северном, там будет создан «Сквер врачей». За него в прошлом году проголосовали 3739 человек.

- В этом году в списке 48 территорий. По итогам опроса три-пять из них станут финалистами рейтингового голосования, дата проведения которого определится в апреле. Один из участков, набравший наибольшее количество «лайков», и будет определен как подлежащий благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, - пояснил Сергей Пеньков, главный художник города.

В 2021 году помимо сквера будет благоустроено еще четыре зоны отдыха.

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