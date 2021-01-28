Хабаровчане сами выберут новые места для благоустройства Фото: Борис КОКУРИН

На следующей неделе в Хабаровске начнется голосование по выбору территорий, которые начнут благоустраивать в 2022 году. Перечень объектов, из которых хабаровчане смогут сделать выбор, будет размещен на сайте администрации города в разделе «Опросы». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Голосование пройдет в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы». Такое же голосование проводилось и в 2020 году. Жители краевой столицы выбрали для благоустройства территорию десятой городской больницы в Северном, там будет создан «Сквер врачей». За него в прошлом году проголосовали 3739 человек.

- В этом году в списке 48 территорий. По итогам опроса три-пять из них станут финалистами рейтингового голосования, дата проведения которого определится в апреле. Один из участков, набравший наибольшее количество «лайков», и будет определен как подлежащий благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, - пояснил Сергей Пеньков, главный художник города.

В 2021 году помимо сквера будет благоустроено еще четыре зоны отдыха.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.