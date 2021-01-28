За месяц в Хабаровском крае 200 раз позвонили на «горячую линию» по мусору Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

За первый месяц нового года на горячую линию по вывозу мусора поступило более 200 звонков с жалобами на переполненные контейнеры. Больше звонков было в каникулы, но и сейчас они продолжаются. Каждое обращение обрабатывается и передается коммунальщикам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Больше всего звонков на горячую линию поступает от жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также Амурского и Хабаровского районов. Ежедневно мы принимаем не менее десяти обращений, - сообщили в министерстве жилищного коммунального хозяйства Хабаровского края.

Звонят не только пожаловаться на образовавшуюся во дворе свалку, но и за разъяснениями по оплате за вывоз мусора. За прошедшую неделю мусор вывезли со дворов дома №16 по улице Панфиловцев и №21 по улице Владивостокской. Проблема решилась после звонка от жителей.

Сообщать о переполненных контейнерах можно по телефону 40-23-40.

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