О новых способах мошенничества рассказала Хабаровская полиция Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В гости на радио «Комсомольская правда» пришли сотрудники полиции и прокуратуры Хабаровского края. В прямом эфире инспекторы рассказали радиослушателям о новых способах мошенничества, которые сейчас набирают обороты с сети интернет.

Гости эфира рассказали, что серьезную обеспокоенность вызывает расширение социальной базы жертв мошенничеств. Еще год назад обворовывали пенсионеров, а теперь под угрозой вообще все жители региона.

Это происходит от того, что изменился сам сценарий хищений. На сообщения о попавших в беду родственниках уже не так реагируют, а вот на сообщения от операторов банков о том, что сбережения под угрозой – реагируют моментально. В состоянии стресса люди даже оформляют крупные кредиты по настоянию мошенников.

По мнению гостей студии, в сети интернет можно легко попасться на удочку мошенников. Так, например, продавца липового топлива привлекли к уголовной ответственности за то, что тот привез покупателю в канистрах вместо топлива воду, а сам скрылся. Свой товар он предлагал в сети интернет.

Гости радиоэфира призвали граждан проявлять осторожность и о фактах мошенничества сообщать в полицию.

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