Таксист похитил деньги со счета пассажира в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске произошел очередной инцидент между таксистом и пассажиром. Как сообщает пресс-служба управления министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю, в полицию обратился житель краевого центра, он пожаловался на то, что с его счета сняли порядка 30 тысяч рублей. При этом мужчина рассказал, что накануне ехал в такси, оплатить поездку ему было нечем, поэтому он оставил в залог водителю свой телефон.

На следующий день пассажир в банке обнаружил, что со счета пропала крупная сумма денег. Сотрудники полиции задержали водителя такси, оказалось, что ранее он уже привлекался за кражу. Выяснилось, что злоумышленник поставил сим-карту в свой телефон и через мобильное приложение похитил деньги.

На мужчину заведено уголовное дело, ему грозит лишение свободы сроком до шести лет, сейчас он находится в изоляторе.

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