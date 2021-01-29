Водителя экскаватора, провалившегося под лед в Хабаровске, нашли Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

28 января «Комсомолка» рассказывала о том, что утром того же дня, близ села Мичуринское, при проведении дноуглубительных работ под лед провалился экскаватор. По предварительным данным, в машине находился водитель и ушел под лед вместе с техникой. Группа спасателей-водолазов ДВРПСО МЧС России долго обследовала дно реки, кабину экскаватора и местность вокруг, однако никаких следов водителя они так и не нашли.

Вечером того же дня в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что мужчина нашелся, он жив и здоров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Оказалось, что водитель успел выпрыгнуть из кабины и в состоянии шока убежал с места происшествия, а так как это было ранним утром, мужчину никто не видел.

На данный момент сотрудники транспортной прокуратуры выясняют все обстоятельства произошедшего. Сотрудники краевого МЧС отмечают, что такой счастливый исход далеко не у всех историй с провалами под лед, спасателям приходится искать пострадавших, запертых внутри автомобилей, или унесенных течением. К сожалению, найти удается не всех.

Инспекторы в очередной раз призывают жителей Хабаровского края не рисковать своей жизнью и жизнью пассажиров и выезжать на лед на водоемы только в местах специально оборудованных ледовых переправ.

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