Обстановка в Хабаровском крае на 29 января: пожары, погода, солнце Фото: Александра ШОПЕНКО

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в регионе за прошедшие сутки произошло 22 пожара, все они ликвидированы пожарными расчетами. В жилом секторе горело четыре строения, прочих объектов - 18.

На 29 января в Хабаровском крае аномальных метеорологический явлений не прогнозируют. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в Хабаровске в пятницу 29 января будет небольшой снегопад. Температура днем поднимется до -17 градусов. Ветер северный, 6-11 м/с.

На юге края снегопад ожидается днем 29 января, однако он будет слабым, воздух прогреется до -13 градусов днем, ветер северный с переходом на юго-западный - 9-14 м/с.

Центр региона осадков в основном не ожидает ,но местами все же возможен небольшой снег. Температура воздуха днем от -11 до -28 градусов. Ветер 3-14 м/с.

На севере края без существенных осадков. Днем от -16 до -23, ветер северный, северо-западный 3-12 м/с.

Солнечная активность на территории края очень низкая. На реках региона по-прежнему ледостав.

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