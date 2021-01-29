Вор-интеллектуал украл канцелярию и шахматы в Комсомольске-на-Амуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Городе юности в отдел полиции поступило заявление от предпринимательницы о том, что ночью из ее офиса на производственной базе похитили четыре пожарных рукава, канцелярию и шахматы. Женщина уточнила, что замок на входной двери был сломан. Потерпевшая оценила материальный ущерб от потери имущества в 50 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи видеонаблюдения на предприятии и по горячим следам задержали вора. Им оказался уже судимый раньше безработный мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Управления министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю.

Как выяснилось, вор-интеллектуал ночью приехал к базе на своем грузовике, взломал замок на офисе и проник внутрь. Мужчина собрал имущество, сложил все в машину и уехал. На мужчину заведено уголовное дело, теперь ему светит лишение свободы на срок до пяти лет. Мужчина арестован, часть награбленного имущества найдена на месте его проживания, а остатки еще ищут.

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