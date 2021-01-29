Гродековский музей в Хабаровске закрывает природный зал до весны Фото: Социальные сети

Как сообщили сотрудники Гродековского музея, с 29 января 2021 года залы отдела природы в историческом корпусе музея закроются на косметический ремонт. Однако переживать посетителям не о чем, уже весной нынешнего года отдел музея снова распахнет свои двери, и гости смогут увидеться с полюбившимися выдрой Эдуардом и моржом Коржиком.

Работники музея на официальной странице в социальной сети рассказали историю природного отдела. Так, еще в 1964-1965 годах Всеволод Сысоев реконструировал экспозиции природного отдела в музее. Тогда была заменена большая часть экспонатов, появились новые витрины, сделан ремонт. Именно в тот раз и появились в музее эффектные крупные экспонаты - ствол тиса остроконечного и берлога гималайского медведя с ее хозяином. К слову, их нашел в тайге и доставил в музей сам Всеволод Сысоев. Уже в 1979 году частично модернизировали экспозицию в части художественного оформления.

Теперь, в 2021 году, настало время небольшого косметического ремонта в отделе. А пока сотрудники музея призывают хабаровчан не расстраиваться, ведь весна близко, и они снова смогут посетить любимый музей.

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