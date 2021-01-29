В Хабаровске рядом с Домом пионеров произошел пожар Фото: Социальные сети

Утром 29 января в социальных сетях прошла информация о том, что в центре города горит Дом пионеров. Корреспондент «Комсомольской правды» проверил достоверность информации и выяснил, что возгорание произошло в подвальном помещении магазина «Оптика» в центре города.

Площадь горения составила один квадратный метр, как сообщили корреспонденту в Главном управлении министерства чрезвычайных ситуаций России по Хабаровскому краю, пострадавших в пожаре нет, возгорание ликвидировано.

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