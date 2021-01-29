Заболеваемость коронавирусом в ЕАО на 29 января Фото: Александра ШОПЕНКО

В Еврейской автономной области продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции, однако рост числа заболевших вирусом продолжается. Так, на 29 января в области зафиксировано общее число заболевших - 4152 человека. За все время пандемии с недугом справились 3720 человек.

К сожалению, зарегистрированы и летальные исходы - 104 человека в области скончались от страшной инфекции.

По последней информации правительства Еврейской автономной области, в больницы города положили на госпитализацию 23 человека. Они находятся в двух областных ковидных госпиталях. 305 больных лечатся дома амбулаторно. Всего в регионе занято 32 коронавирусные койки из 318.

На карантине сидят 167 жителей области. За минувшие сутки медики провели 297 тестов на определение инфекции.

Нелегкая ситуация с больными, у которых определили пневмонию. Сейчас в области болеют 170 человек, 18 из них - дети. С пневмонией в больницу положили 92 человека, среди которых 10 детей. Искусственную вентиляцию легких на данное время никому в области не делают.

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