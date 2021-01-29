Лыжные гонки пройдут в Хабаровске в феврале Фото: Администрация Хабаровска

На улицах города и края появился снежок, и по прогнозам синоптиков в феврале небеса подкинут еще. Поэтому в Хабаровске все-таки пройдет традиционный лыжный марафон «Волочаевские дни», и всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

Специалисты утверждают, что к старту «Лыжни России» близ села Воронежское-1 сделают отличную трассу. Подготовка начнется на следующей неделе, а сама гонка состоится 13 февраля.

В гонке примут участие юноши и девушки от семи до 18 лет. Регистрация участников пройдет с девятого по 12 февраля.

Победители гонки обязательно получат призы с логотипами «Лыжни России», номер и шапку, а городские власти угостят всех солдатской кашей и чаем.

«Волочаевские дни» состоятся в городе 28 февраля, о деталях власти сообщат дополнительно, а пока готовимся ко всероссийской гонке.