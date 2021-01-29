В Дальневосточном художественном музее представят работы художников 30-х годов

Ко дню рождения Дальневосточного художественного музея в рамках проекта «Открытые фонды» пройдет выставка произведений, созданных и приобретенных музеем в 30-е годы 20 века. Мероприятие, посвященное юбилею музея, устраивает руководство совместно с министерством культуры Хабаровского края.

Именно тогда, в 30-е годы создавался музей, его целью было воспитание и создание творчески активной художественной интеллигенции. Индустриализация, освоение Арктики, создание гидроэлектростанций, самолетостроение, новые музеи - все это происходило в те далекие годы, и все те настроения отразились в работах художников.

На экспозиции представят произведения живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства, которые еще не видели современники. Работы позволят и даже заставят прочувствовать дух того времени, проникнуться тем настроением, которое царило в 30-х.

Выставка откроется пятого февраля и будет принимать посетителей до 28 марта. Дальневосточный художественный музей находится в Хабаровске, на улице Шевченко, дом семь.