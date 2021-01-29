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Общество

За запрет продажи алкоголя могут проголосовать жители Магадана

Команда «Открытый Магадан» проводит опрос среди населения
Оксана ШЕМЕТОВА
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За запрет продажи алкоголя могут проголосовать жители Магадана

За запрет продажи алкоголя могут проголосовать жители Магадана

До третьего февраля в Магадане команда «Открытый Магадан» проводит опрос среди населения о необходимости запретить или разрешить торговлю алкоголем в многоквартирных жилых домах.

Законопроект уже опубликован, однако власти решили спросить мнение горожан. Предлагаемый проект закона устанавливает полный запрет продажи алкоголя в кафе, которые расположены в домах и в магазинах, которые также расположены в жилых домах.

В пресс-службе мэрии Магадана отмечают, что цель проекта - снижение употребления народом алкоголя. В то же время такой запрет может плохо сказаться на малом и среднем бизнесе. Магазины потеряют клиентов, соответственно, и рабочих мест станет меньше. Однако Магадан имеет репутацию одного из самых неблагополучных мест в РФ по употреблению алкоголя, поэтому правительством решено принять соответствующие меры.

Опрос покажет отношение населения к предлагаемым мерам, своим мнением горожане могут поделиться на сайте openmagadan49.ru. Опрос анонимный, и его результаты будут использоваться исключительно в обобщенном виде.

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