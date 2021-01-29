С начала 2021 года в Хабаровском крае произошло более 450 пожаров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Статистика, которой поделились в региональном управлении МЧС, неутешительная - более 450 пожаров с начала года на территории края. От огня и дыма погиб 21 человек, из них двое детей. Как отмечают в ведомстве - это выше прошлогодних показателей почти в полтора раза.

Больше всего возгораний зарегистрировано в Хабаровске. По данным инспекторов - почти 160 пожаров. Горят в основном квартиры и частный сектор, наиболее частые причины возникновения пожаров - старая или некачественная проводка, не выдерживающая дополнительной нагрузки, и неосторожное обращение с огнем.

Чтобы как-то исправить ситуацию, в МЧС развернули масштабную работу по профилактике пожаров.

- С начала года уже выполнено более 230 профилактических обходов и рейдов, больше 60 сходов граждан, проинструктировано свыше тысячи человек, которым вручены памятки. Также рекомендации с правилами поведения в быту сотрудники МЧС России размещали на досках объявлений, раскладывали в почтовые ящики, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Также, как одну из мер, помогающих предотвратить беду, пожарные рекомендуют устанавливать автономные дымовые извещатели, способные вовремя предупредить о возникновении ЧП.