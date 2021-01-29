В Хабаровске пройдет молодежное первенство по игре го Фото: Социальные сети

Молодежное первенство по игре в го состоится в краевой столице в эти выходные, 30 и 31 января. Мероприятие пройдет в Дальневосточной государственной научной библиотеке. Об этом сообщили в министерстве культуры Хабаровского края. Юные чемпионы посоревнуются в возрастных категориях девяти, 12 и 16 лет.

Турнир пройдет в формате реальной встречи, а не онлайн, как проходили все соревнования в прошлом году. Разумеется, во время игр будут соблюдаться все необходимые противоэпидемические меры безопасности и профилактики.

Игра Го - это настольная игра на логику. Она имеет глубокое стратегическое содержание. Она отлично развивает логическое и стратегическое мышление. К слову, создана игра была еще в Древнем Китае, а в Хабаровске в нее впервые сыграли в начале 70-х годов прошлого века.

Сейчас игра становится все популярнее у детей. Члены клуба встречаются каждый вторник в пять часов вечера и каждое воскресенье в полдень в научной библиотеке.

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