Конкурс для журналистов пройдет в Хабаровском крае Фото: Социальные сети

Министерство образования и науки Хабаровского края сообщило о приеме журналистских работ для участия в конкурсе «Я выбираю семью». Работы принимаются в управлении опеки и попечительства, защиты прав и интересов детей в Хабаровске, по улице Запарина, 76.

Материалы, освещающие семейную тему, а также пропагандирующие положительный опыт семейного воспитания, освещающие острые социальные проблемы сиротства рассмотрят в трех номинациях: «Лучший цикл материалов о приемных семьях и других формах семейного устройства детей», «Лучший цикл материалов по вопросам защиты прав детей» и «Лучший цикл материалов «Семейные традиции»».

Для конкурса принимаются материалы, которые были опубликованы в печатных средствах массовой информации, на теле- и радиоканалах, или в сетевых изданиях в период с первого февраля 2020 года по первое февраля 2021 года. Работу нужно направить до 10 февраля.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.