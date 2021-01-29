Правительство Хабаровского края призвало жителей быть осторожными на льду Фото: Правительство Хабаровского края

В связи с участившимися случаями провалов под лед транспорта и людей, правительство Хабаровского края настоятельно рекомендует жителям региона соблюдать правила безопасности, и напоминают, что пересекать водоемы можно только в специально оборудованных для этого местах.

- Мы провели анализ, с 2018 по 2021 годы в регионе произошло 10 эпизодов провала под лед. Пострадавшими от таких инцидентов числятся 24 человека, 11 из них погибли, - говорит Евгений Кузьмин, заместитель председателя комитета правительства края по гражданской защите. - Этой зимой ситуация с подобными случаями также напряженная. Автомобили продолжают уходить под лед в разных частях края.

В качестве примера спикер напомнил о случаях, которые произошли в крае недавно. В выходные на Бурейском водохранилище микроавтобус провалился под лед. Выжил только один из двух находившихся в авто людей. Причем поиски машины и погибшего еще идут. Еще один случай с экскаватором, который также провалился в воду. Но здесь, к счастью, водитель спасся. Особое внимание уделил спикер любителям подледной рыбалки, они чаще других рискуют своими жизнями на воде.

В регионе работает 30 ледовых переправ, они оборудованы всем необходимым для безопасного перемещения граждан и автомобилей.

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