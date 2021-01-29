Недобросовестного конкурента наказали в Хабаровском крае

Хабаровские антимонопольщики выявили факт недобросовестной конкуренции в сфере пассажирских перевозок. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на маршруте «Хабаровск - Ванино - Советская Гавань» работают два легальных перевозчика, имеющие необходимые разрешительные документы. Однако обнаружился еще один перевозчик, «пристроившийся» к перевозкам на этом маршруте.

Нелегал стал работать по графику, примерно совпадающему с графиком законных перевозчиков. То есть фактически перехватывал пассажиров, получал доход, и все это - без разрешительных документов, не тратя деньги на выполнение требований, установленных законом к участникам рынка пассажирских перевозок. Как установили эксперты краевого УФАС, честным конкурентам был нанесен ущерб.

По итогу нелегала признали виновным в административном правонарушении и назначили штраф в триста тысяч рублей.

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