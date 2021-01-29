Историю спасения кошек из огня рассказал спасатель из ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Душещипательную историю спасения кошачьего семейства рассказал спасатель из Еврейской автономной области Василий Лунин. Он отметил, что людей из пожаров много раз спасал, а вот кошку с котенком - впервые. У Василия Лунина стаж работы спасателем 15 лет. За время службы он много повидал трагедий, и самое главное для него - сделать все возможное ради спасения нуждающихся.

- Хорошо, что детей не было дома, - говорит спасатель. - Пожар случился на веранде, дым быстро заполнил весь дом, мы, когда вошли, услышали слабый писк, оказалось, кошки забились за шкаф в поисках спасения. Они были все грязные, в копоти, но живые! Вынесли их, отогрели, котеночек совсем маленький, а кошка красивая, трехцветная, - рассказал историю спасения герой.

К слову, героем Василий себя не считает, говорит, что это его работа, и что слова благодарности ему не нужны вовсе. Василий Лунин также добавил, что для них, спасателей, важно видеть свет в окне дома, который они спасли от огня, слышать от других, что пожарные - молодцы, спасли и сохранили.

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