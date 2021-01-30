Обстановка в Хабаровском крае на 30 января 2021 года: погода, ледостав, радиация

В Хабаровском крае 30 января погодная обстановка обещает быть спокойной Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровском крае 30 января обстановка спокойная. Никаких опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Об этом сообщает ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В Хабаровске небольшой снег, днем от -18 градусов до -20 градусов, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Юг края ожидает небольшой снег. Температура воздуха днем от -12 до -17, ветер западный, юго-западный 9 - 14 м/с.

В южных края небольшой снег, местами снег, температура ночью от -23 до -30 градусов. Днем от столбик термометра будет в пределах -17 до -24 градусов, ветер северный с переходом на юго-западный 7-12 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков. Температура днем от -15 до -25 градусов, ветер западный, юго-западный 2-14 метров в секунду.

На севере края местами небольшой снег. Днем от -15 до -25 градусов, ветер северный, северо-западный 4-11 метров в секунду.

Солнечная активность очень низкая. На реках края ледостав. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 17 микрорентген в час, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Сегодня 30 января - выходной день. В крае продолжает действовать масочный режим. Соблюдение социальной дистанции также является неотъемлемой мерой защиты от коронавируса.