Хабаровские льготники смогут оплачивать проезд в автобусах картой «МИР» с 1 февраля

Проезд владельцы карт «МИР» оплачивают из своих денег, а в следующем месяце потраченная сумма возмещается Фото: Администрация Хабаровска

В общественном транспорте краевой столицы (как пригородном, так и городском) с 1 февраля 2021 года можно будет расплачиваться картой «МИР». Речь идет не только об автобусах, но и трамваях, и троллейбусах. Желающие выбрать такой способ расчета должны обратиться с заявлением в центры социальной поддержки населения.

Воспользоваться льготным проездом могут: ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, члены семей погибших участников и инвалидов ВОВ, люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны труда и военной службы, труженики тыла, реабилитированные, граждане пожилого возраста, школьники из многодетных семей и члены семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей на военной службе.

Проезд владельцы карт «МИР» оплачивают из своих денег, а в следующем месяце потраченная сумма возмещается. Важно отметить, что возвращают федеральным льготникам не больше 300 рублей, региональным - не выше 1000 рублей. Расплачиваться в общественном транспорте можно как картой «МИР», так и социальной транспортной картой.

- Оператором городской информационной системы МБУ «ХМНИЦ» подписано соглашение об обмене данными с министерством социальной защиты населения региона. Ежемесячно мы будем предоставлять ведомству реестры поездок по бесконтактной карте «МИР», по которым будет осуществляться выборка и возмещение затрат льготникам. С перевозчиками проведена беседа о необходимости проверить работоспособность терминалов и заменить батарейки, если в этом есть необходимость, — сказал Павел Тесельский, директор «Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра» (МБУ «ХМНИЦ»).

Напомним, чтобы производить оплату банковской картой, необходимо обратиться с заявлением в органы социальной защиты по месту жительства, в котором необходимо указать номер карты. Также можно подать заявку в электронном виде на портале uslugi27.ru, направить через почтовое отделение или МФЦ, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.