Схему движения планируют изменить на Воронежском шоссе по просьбам хабаровчан

Автомобилистам, двигающимся из центра города, приходится либо нарушать правила, либо искать место для разворота Фото: Администрация Хабаровска

Жители новостроек, которые «выросли» на участке Воронежского шоссе и улицы Трехгорной, попросили изменить схему движения. Дело в том, что автомобилистам, двигающимся из центра города, приходится либо нарушать правила, либо искать место для разворота. Обычно это светофор, заправка или пересечение Воронежского шоссе с улицей Победы.

- Сейчас заезд к жилмассиву осуществляется по примыкающей улице, расположенной в районе дома №1 по Воронежскому шоссе. Согласно ПДД, уйти на нее с этой трассы можно только с правым поворотом при движении в сторону центра города. Если следовать по направлению к улице Полярной, то левый поворот к домам запрещен, что подталкивает горожан к нарушению правил, а следовательно, созданию аварийных ситуаций, - сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Власти намерены привлечь специалистов и ГИБДД, чтобы проработать все доступные варианты для обеспечения безопасного заезда. Также есть вероятность, что на Воронежском шоссе появится новая остановка. Вероятнее всего, ее оборудуют неподалеку от домов ЖК «Алексеевская».