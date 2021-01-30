Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Схему движения планируют изменить на Воронежском шоссе по просьбам хабаровчан

Местные жители нарушают правила дорожного движения, чтобы подъехать к домам
Егор ФАЛХВАДЗЕ
КомментироватьОставить комментарий
Автомобилистам, двигающимся из центра города, приходится либо нарушать правила, либо искать место для разворота

Автомобилистам, двигающимся из центра города, приходится либо нарушать правила, либо искать место для разворота

Фото: Администрация Хабаровска

Жители новостроек, которые «выросли» на участке Воронежского шоссе и улицы Трехгорной, попросили изменить схему движения. Дело в том, что автомобилистам, двигающимся из центра города, приходится либо нарушать правила, либо искать место для разворота. Обычно это светофор, заправка или пересечение Воронежского шоссе с улицей Победы.

- Сейчас заезд к жилмассиву осуществляется по примыкающей улице, расположенной в районе дома №1 по Воронежскому шоссе. Согласно ПДД, уйти на нее с этой трассы можно только с правым поворотом при движении в сторону центра города. Если следовать по направлению к улице Полярной, то левый поворот к домам запрещен, что подталкивает горожан к нарушению правил, а следовательно, созданию аварийных ситуаций, - сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Власти намерены привлечь специалистов и ГИБДД, чтобы проработать все доступные варианты для обеспечения безопасного заезда. Также есть вероятность, что на Воронежском шоссе появится новая остановка. Вероятнее всего, ее оборудуют неподалеку от домов ЖК «Алексеевская».