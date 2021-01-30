Следком проверяет информацию о педофиле, который заманивал детей у школы сладостями в Хабаровске

Следком возбудил уголовное дело. Фото: телеграмм-канал "Дерзкий Хабаровск" Фото: Социальные сети

В соцсетях Хабаровска появилась информация о том, что неизвестный мужчина ошивается возле школ и пытается заманить детей в машину. Педофил, как пишут пользователи, предлагает ребятишкам сладости или посмотреть в мобильный телефон. Следком возбудил уголовное дело.

Мужчина, по неподтвержденной информации, приставал к третьекласснику возле школы «Первые шаги». Ребенку удалось вырваться. Также педофила видели у школ №№ 19 и 68. Есть ли жертвы - неизвестно. В правоохранительные органы обратились родители некоторых детей, к которым приставал мужчина.

- Возбуждено уголовное дело. Создана усиленная следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности мужчины и его задержание, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Расследование продолжается. Подробности следователи сообщат дополнительно.