Хабаровчане могут поставить прививку от коронавируса в торговом центре и в банке

Вакцинация проводится российским препаратом «Спутник V» в два этапа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса открылись в Хабаровске. Теперь поставить прививку от ковида жители и гости города могут не только в поликлиниках, но и в торговом центре и отделении банка, согласно режиму работы. Для этого нужно быть совершеннолетним и не болеть.

В ПРИВИВКЕ ОТКАЗАНО

Вакцинация проводится российским препаратом «Спутник V» в два этапа. После первой прививки необходимо прийти на вторую, когда - сообщат медики.

Противопоказания к вакцинации: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, даже в анамнезе. Нельзя ставить прививку людям с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, а также в период беременности, грудного вскармливания и обострения хронических заболеваний. Вакцинацию можно пройти через две-четыре недели после ремиссии или полного выздоровления.

КУДА ИДТИ?

«Уголки здоровья» работают: в торговом центре «Броско Молл» (улица Пионерская, 2в) и отделении банка на Пушкина, 54 (бывшая горбольница №3. В ТЦ поставить прививку можно каждый день с 11:00 до 19:00 часов, кроме понедельника. Мобильный пункт в банке работает с 9:00 до 15:00 часов по будням и с 10:00 до 14:00 часов - по выходным.

Вакцинацию могут пройти только совершеннолетние граждане. С собой необходимо иметь паспорт. Перед уколом врач проводит осмотр.

- Полчаса после укола нужно оставаться под присмотром медиков для предупреждения возможных аллергических реакций. На первые-вторые сутки после прививки могут появиться кратковременные реакции: озноб, повышение температуры тела, боли в суставах и мышцах, слабость, головная боль. Может ощущаться общее недомогание, болезненность, покраснение или отечность в месте инъекции, которые исчезнут в течение трех последующих дней. Реже отмечаются тошнота, желудочно-кишечные расстройства, снижение аппетита. Возможно развитие аллергических реакций. Во всех этих симптомах нет ничего необычного, - сказала Татьяна Захарова, заместитель начальника отдела здравоохранения мэрии Хабаровска.

В течение трех дней место инъекции мочить нельзя, стоит отказаться от похода в сауну и баню. Пить алкоголь также запрещено. Рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок. Если место инъекции отекло, покраснело и болит, можно принять антигистаминные средства. Если повысилась температура тела после прививки, врачи рекомендуют принять нестероидные противовоспалительные средства.