Обстановка в Хабаровском крае на 31 января 2021 года: погода, геомагнитная обстановка, радиация Фото: Борис КОКУРИН

Как обещают метеорологи 31 января на территории Хабаровского края опасных погодных явлений не прогнозируется.

В Хабаровске без осадков. Температура ночью от - 22 до -24, днем от -20 до -26, ветер юго-западный 3-10 м/с.

В южных районах местами небольшой снег, температура ночью от -23 до -30, днем от -13 до -19, ветер северный с переходом на юго-западный 7-12 м/с.

В центральных районах местами небольшой снег, температура ночью от -20 до -42, днем от -15 до -28, ветер различных направлений 3-14 м/с.

В северных районах – преимущественно без осадков (в районе имени Полины Осипенко местами небольшой снег), температура ночью от -22 до -35, днем от -15 до -25, ветер северный, северо-западный 6-12 м/с.

Солнечная активность – очень низкая. Геомагнитное поле – спокойное

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 7 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Возможно повышение радиационного фона и удельной активности радионуклидов на территории Хабаровского края, но не выше естественных пределов.