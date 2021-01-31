Семейная пара методично обкрадывала строительный магазин в Хабаровске Фото: Юлия ДУБИНА

Как сообщили в региональном управлении МВД о том, что в их торговом предприятии происходит что-то неладное руководители одного из магазинов входящих в крупную сеть по торговле стройматериалами узнали после очередной ревизии

Проверяющие не досчитались барных стульев, двух ковров, нескольких рулонов обоев и шуруповерта. Ущерб составил около 25 тысячи рублей и было принято решение обратиться в полицию.

Первое что попросили следователи – видеозаписи с камер наблюдения. Именно они помогли вывить подозреваемых и раскрыть схему, при помощи которой двое посетителей в течение трех дней на виду у всех обносили павильон.

- Было установлено, что противоправное деяние совершили явно знакомые между собой мужчина и женщина, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю. - Злоумышленники в течение трех дней посещали магазин, выбирали товар и переклеивали бирки с ценниками, взятые с более дешевой продукции. Оплату они производили через терминал на стойке самообслуживания.

Семейную пару, оказавшуюся жителями поселка Березовка, нашли и задержали спустя несколько дней. Муж работал охранником в одном из спецпредприятий, жена занималась домашним хозяйством. Раньше криминальными делами подозреваемые не занимались.

Часть вещей похищенных из магазина нашли при обыске у них дома. Остальные они успели продать. Возбуждено уголовное дело по статье кража.