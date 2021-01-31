В состав Олимпийской сборной России для турнира в Казахстане вошли три игрока хабаровского «Амура» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Амур» трое игроков хабаровской команды примут участие в турнире «Kazakhstan Hockey Open 2021» в составе Олимпийской сборной России.

- Это защитник Никита Камалов, нападающий Александр Полунин и вратарь Евгении Аликин – рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Болельщики «Амура» с одной стороны рады, что одни из самых перспективных игроков команды удостоились такой чести, с другой переживают что в ближайшем времени они могут сменить свитеры с символикой «тигров» на цвета других клубов.

- Турнир «Kazakhstan Hockey Open 2021» прои де т в городе Нур-Султане с 10 по 13 февраля. Помимо олимпийской сборной России в нем также примут участие сборные Беларуси и Казахстана, - уточнили в «Амуре».

Расписание матчеи олимпии скои сборнои России:

11 февраля. 16:30 мск. Россия — Беларусь.

12 февраля. 16:30 мск. Казахстан — Россия.

13 февраля. 14:00. Казахстан-2 — Россия (выставочныи матч).