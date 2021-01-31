Внимание автолюбителям: для поездок в центре Хабаровска стоит тщательнее выстраивать маршрут Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По словам людей пытающихся проехать через центр города проезд по улице Шеронова от Амурского бульвара до улицы Муравьева - Амурского закрыт. Поэтому тем, кто планирует проехать через центр города стоит немного изменить маршрут чтобы не попасть в пробку.

Так же сообщается что изменился и схема движения общественного транспорта, в частности автобусов, следующих через площадь Ленина. Это тоже стоит учитывать при проезде через центр города.