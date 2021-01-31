Нефть опять вылилась из трубопровода «Оха-Комсомольск-на-Амуре». Фото РН-Сахалинморнефтегаз

Как сообщают в организации ответственной за содержание магистрального трубопровода «Оха-Комсомольск-на-Амуре», сейчас продолжается подготовка к демонтажу аварийного трубопровода.

Во время очередного обхода в трубе, проходящей по Комсомольскому району Хабаровского края, опять была обнаружена небольшая течь, через которую вылилось небольшое количество нефти.

- При плановом обходе трубопровода специалистами был обнаружен его отказ, - сообщили в организации. - Площадь выхода нефтесодержащей жидкости незначительная. Причина отказа оперативно устранена.

Как рассказали в ведомстве угрозы попадания нефтепродуктов в водные объекты нет. Сейчас ликвидацией последствий разлива занимаются оперативные службы предприятия, у которых есть все необходимое оснащение – техника и оборудование.

- Работы будут вестись до полной ликвидации следов выхода нефтесодержащей жидкости, - подчеркнули на предприятии.

Напомним, что сам нефтепровод был выведен из эксплуатации летом прошлого года, готовится его демонтаж.