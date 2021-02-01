Обстановка в Хабаровском крае на 1 февраля: погода, радиация Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Началась новая неделя и новый месяц в Хабаровском крае спокойно. Выходные выдались холодные, ветер был ледяной, особенно в минувшее воскресенье. Мороз взбодрил и зарядил народ на новую рабочую пятидневку.

В понедельник, первого февраля в Хабаровском крае не прогнозируется никаких аномальных явлений, связанных с погодой или обстановкой на воде, на суше.

Как сообщает ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в Хабаровске первого февраля ожидается небольшой снежок. Температура днем будет низкая, от -19 до -21, ветер северный 5-10 метров в секунду.

На юге Хабаровского края тоже ожидается снег, но немного потеплее, днем от -14 до -18, ветер северо-восточный 5-11 метров в секунду.

Центр региона ожидает совсем небольшой снежок, местами. Температура днем от -15 до -28, ветер северный, северо-западный 5-13 метров в секунду.

На севере края преимущественно без осадков, температура днем от -18 до -26, ветер северо-западный 4-15 метров в секунду, на побережье местами порывы до 15-20 метров в секунду.

Что касается радиационной обстановки в крае, то она в пределах нормы, уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 18 мкр/ч. Реки края не разливаются, на них ледостав. Солнечная активность очень низкая.

В целом неделя началась ровно, скачков температуры не наблюдается, в крае по-прежнему действует масочный режим и социальное дистанцирование.

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