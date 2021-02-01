В поселке Многовершинном Хабаровского края проведут газ Фото: Правительство Хабаровского края

Власть региона взяла на контроль вопрос по переводу поселка Многовершинный на систему газового теплоснабжения. На данный момент в поселке есть котельная, но она работает на дизельном топливе, а это дорого, плюс тепловые сети износились, им требуется ремонт, а всей системе модернизация. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. Как сообщили власти, на капитальный ремонт потребуется порядка 300 миллионов рублей, средства будут привлекать на условиях концессии.

Конкурс на заключение концессии будет проходить в этом году. По плану модернизация должна пройти до 2025 года. Систему теплоснабжения, скорее всего, переведут на газ, так как это значительно сэкономит расходы на топливо. А вырученные деньги направят на благоустройство поселка.

Кроме того, власти утверждают, что газ не будет наносить столько вреда экологии, сколько наносит топливо. Жители будут платить как раньше, по предельному тарифу, он не менялся с 2016 года, сообщили в ведомстве. Сейчас в регионе работает 34 концессии по тепло- и водоснабжению, водоотведению и обращению с ТКО. В концессии находится 215 коммунальных объектов. Сумма вложения на них достигает 3,3 миллиарда рублей.

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